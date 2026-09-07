Ceuta, “materiale sovversivo ai migranti”. Ombre sull'operato delle Ong

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Matteo Lanfredi 07 settembre 2026 a

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La tensione sociale e politica in Spagna ha raggiunto livelli critici, trasformando le aree di confine e le piazze principali in contesti di scontro aperto e prolungato. A Madrid come a Ceuta, circa centomila manifestanti sono scesi in strada per protestare dopo un’estate segnata da continue tensioni e da una forte pressione migratoria lungo la penisola iberica. La situazione istituzionale appare complessa per il governo guidato da Pedro Sánchez, diviso tra le severe critiche indirizzate ai vertici dell'Unione Europea accusata di non fornire un sostegno adeguato di fronte a un'emergenza umanitaria e di sicurezza e il tentativo di riaprire un canale di dialogo con il Marocco. L'obiettivo prioritario è concordare le procedure di rimpatrio per circa 5.000 immigrati irregolari presenti sul suolo spagnolo, un contingente la cui gestione è resa delicata dalla presenza di circa 1.500 minori non accompagnati, tutelati dalle normative internazionali.

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A inasprire il clima e a suscitare forte indignazione tra la popolazione locale sono i dettagli emersi sul ruolo di alcune organizzazioni non governative internazionali. Secondo ricostruzioni riportate da diversi media locali e testimonianze di abitanti di Ceuta, alcune attiviste appartenenti a Ong tedesche avrebbero travalicato i limiti dell'assistenza umanitaria. Le accuse, formalizzate in denunce presentate alle autorità giudiziarie, indicano la distribuzione capillare ai migranti di materiale destinato a essere impiegato contro i residenti e le forze dell'ordine a presidio della frontiera. Nello specifico, le segnalazioni riguardano la fornitura di spray al peperoncino e di materiale utile alla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. È stato evidenziato l'acquisto coordinato su larga scala di acido muriatico e fogli di alluminio, sostanze che, se combinate all'interno di recipienti chiusi, generano reazioni chimiche ad altissimo potenziale offensivo. Le forze di polizia hanno già provveduto a identificare alcune delle persone coinvolte in queste condotte. Questo smentisce anche una certa retorica solitamente propagandata da certa sinistra secondo la quale le Ong sono solamente lodevoli, organizzazioni con fini umanitari solamente che sostengono le fatiche degli immigrati e i loro bisogni.

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A questo quadro si aggiunge l'episodio avvenuto lo scorso 30 agosto lungo la spiaggia del "Trampolìn", a Ceuta. In tale circostanza, un gruppo di persone si è imbattuto in un cucciolo di delfino in difficoltà che cercava riparo verso la battigia. Anziché prestare soccorso o avvisare la guardia costiera, i presenti hanno trascinato l'animale fuori dall'acqua, esponendolo a uno stress prolungato che ne ha causato la morte per asfissia sulla sabbia. Le immagini e i filmati dell'evento, ripresi tramite smartphone di ultima generazione e diffusi in rete, hanno mostrato come non si sia ricorsi a semplici verifiche online su come intervenire per salvare il cetaceo, trasformando la situazione in un grave atto di inciviltà.