Sassonia-Anhalt, BSW pronto ad astenersi per favorire il premier dell'AfD. Ma Siegmund nicchia

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Fausta De Rossi 07 settembre 2026 a

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Il Bsw - l'Alleanza fondata da Sahra Wagenknecht - della Sassonia-Anhalt ha ribadito la propria disponibilità a favorire il candidato dell'AfD alla carica di primo ministro nel Landtag, il parlamento regionale. Se il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che ha ottenuto il maggior numero di voti, dovesse candidarsi all'incarico, il BSW manterrà la propria posizione di astenersi al terzo scrutinio nel Landtag, ha dichiarato lo Spitzenkandidat del BSW Thomas Schulze alla radio Deutschlandfunk. Il suo partito ha ottenuto il 5,3% alle elezioni regionali.

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La Costituzione della Sassonia-Anhalt prevede per l'elezione del primo ministro che viene eletto chi ottiene, al primo scrutinio, i voti della maggioranza dei deputati del Landtag. L'AfD non dispone di tale maggioranza. Se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, entro sette giorni deve tenersi un nuovo scrutinio. Se anche al secondo scrutinio nessun candidato ottiene i voti della maggioranza dei membri del Landtag, il Parlamento si pronuncia entro ulteriori quattordici giorni sulla conclusione anticipata della legislatura e, di conseguenza, sull'eventuale indizione di nuove elezioni. Se la conclusione anticipata della legislatura non viene deliberata a maggioranza dei membri del Landtag, si tiene immediatamente un'ulteriore tornata elettorale. In questa terza tornata viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi, ovvero la maggioranza semplice. Qualora il BSW si astenesse, ciò potrebbe, in determinate circostanze, essere sufficiente per Siegmund. Fino all'elezione di un nuovo premier, resta in carica il precedente, in questo caso Sven Schulze della Cdu. Dalla riforma del 2020, la Costituzione non stabilisce più quando debba avvenire l'elezione del capo del governo.

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Il candidato dell'AfD alla presidenza della Sassonia-Anhalt, Siegmund, ha però respinto l'offerta del Bsw di astenersi in un eventuale terzo scrutinio, consentendogli di essere eletto con la maggioranza semplice. "Un'astensione non rappresenta per me una maggioranza stabile", ha dichiarato Siegmund, ribadendo di voler diventare presidente del Land soltanto con il sostegno di una propria maggioranza parlamentare. Il candidato dell'AfD ha riconosciuto di non disporre attualmente dei voti necessari. Per raggiungere la maggioranza punta sul sostegno di un intero gruppo parlamentare oppure di singoli deputati appartenenti ad altre forze politiche.