Guerra Usa-Iran, attacco all'isola di Larak e pioggia di missili: il Golfo Persico torna a bruciare

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Andrea Riccardi 31 agosto 2026 a

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L'Iran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione: i Guardiani della Rivoluzione hanno detto di aver risposto all'attacco americano di ieri colpendo con missili balistici due basi aeree statunitensi in Giordania e causando "gravi danni". L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato otto missili, senza specificarne la provenienza, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver "affrontato una minaccia con droni" proveniente dall'Iran sulle sue acque territoriali dopo che Teheran aveva detto di aver preso di mira personale militare statunitense in una base aerea locale e di aver abbattuto un drone statunitense sullo Stretto di Hormuz.

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Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato di aver attaccato lanciarazzi iraniani sulla piccola isola di Larak. Washington ha affermato che i suoi attacchi miravano a impedire all'Iran di posizionare altre mine marine nello stretto, pochi giorni dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la bonifica del tratto di mare. "Le forze statunitensi hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le forze di posa mine che rappresentavano una minaccia imminente nello Stretto di Hormuz", ha reso noto il Comando Centrale delle forze armate statunitensi. I pasdaran hanno riferito che gli attacchi statunitensi hanno causato "vittime" e che il loro successivo attacco alla Giordania è stato "una risposta all'aggressione aerea sionista-americana”. Anche il ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi a Larak e ha giustificato gli attacchi in Giordania come "legittima difesa". "Non cerchiamo la guerra, ma daremo una risposta decisa agli aggressori", ha aggiunto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una dichiarazione riportata dalla televisione di stato prima di andare in Kirghizistan per un vertice dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, il blocco che mira a contrastare l'influenza occidentale, insieme al presidente russo Vladimir Putin e al presidente cinese Xi Jinping.

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Lo scambio di fuoco tra Stati Uniti e Iran è avvenuto in un momento in cui l'amministrazione Trump sembrava aver dato priorità alla "guerra economica" rispetto agli attacchi militari. "Le forze statunitensi stanno monitorando attentamente l'area e restano pronte a proteggere il libero flusso commerciale attraverso questa vitale via d'acqua", ha dichiarato il capitano di vascello Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. L'ultimo attacco statunitense contro l'Iran prima di ieri risaliva al 29 luglio, in risposta a "un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze statunitensi" nella regione. All'inizio di luglio, il Centcom ha attaccato l'Iran per 13 notti consecutive e l'Iran ha reagito colpendo installazioni e alleati statunitensi nella regione del Golfo, tra cui obiettivi in Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.