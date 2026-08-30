Guerra, il piano di Trump per la pace in Ucraina: maxi vertice con Putin e Zelensky

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Andrea Riccardi 30 agosto 2026 a

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Il direttore della Cia, John Ratcliffe, avrebbe proposto un incontro trilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una visita a Mosca compiuta all'inizio della settimana. Lo riferisce Axios citando due fonti informate sui colloqui. Secondo le fonti, la missione del capo dell'intelligence americana aveva anche l'obiettivo di verificare se i vertici dei servizi segreti russi potessero svolgere un ruolo nel convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. L'iniziativa si inserisce negli sforzi diplomatici di Washington per rilanciare il dialogo tra Mosca e Kiev e favorire una ripresa dei colloqui finalizzata a una possibile soluzione del conflitto. Al momento non risultano commenti ufficiali da parte della Casa Bianca, del Cremlino o della presidenza ucraina sulle indiscrezioni pubblicate da Axios.

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Nel frattempo le forze russe hanno lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Kiev, provocando incendi in diversi quartieri della capitale ucraina. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina, secondo cui l'aeronautica militare ha segnalato ripetutamente l'avvicinamento di velivoli senza pilota nemici alla città. Dopo l'allarme aereo, in varie zone di Kiev sono state udite esplosioni mentre erano in azione le difese antiaeree. Il sindaco Vitaliy Klitschko e l'Amministrazione militare della capitale hanno riferito di danni e interventi di emergenza nei distretti di Obolonsky, Podolsky, Holosiivsky e Dniprovsky.Nel quartiere di Obolon un drone russo si sarebbe schiantato tra edifici residenziali, provocando un incendio in un palazzo di 12 piani che ha interessato i livelli dal secondo al quinto piano. Un altro incendio è stato segnalato in un magazzino nel distretto di Podil. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e squadre di soccorso sanitario. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali vittime o feriti. Le autorità ucraine stanno valutando l'entità dei danni causati dall'attacco.