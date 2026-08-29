Olanda, allerta rossa per l'ecstasy a forma della testa di Trump: l'effetto è letale

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Andrea Riccardi 29 agosto 2026 a

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Un istituto olandese specializzato nelle dipendenze e nella salute mentale ha diramato un'"allerta rossa" per la circolazione di pasticche di ecstasy potenzialmente letali, realizzate a forma della testa del presidente statunitense Donald Trump. Il Trimbos Institute, con sede a Utrecht, ha riferito che diversi esemplari sono stati consegnati nel corso di agosto ai centri per l'analisi delle sostanze stupefacenti. Gli esami hanno rilevato una quantità "molto elevata" di Pmma, una sostanza chimica che può provocare un pericoloso aumento della temperatura corporea. "Non utilizzate questa pasticca in nessuna circostanza", ha avvertito l'istituto, sottolineando che la sua assunzione può causare un "surriscaldamento con conseguenze potenzialmente fatali". Nelle immagini diffuse dal Trimbos Institute, le compresse presentano su un lato una raffigurazione della testa di Trump e sull'altro le scritte "Trump" e "NL".

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La Pmma, abbreviazione di para-metossimetanfetamina, è una sostanza simile all'Mdma, il principio attivo solitamente contenuto nelle pasticche di ecstasy. I suoi effetti, però, si manifestano più tardi e l'azione stimolante può inizialmente risultare assente, inducendo chi l'ha assunta a ingerirne altre dosi. "L'effetto si manifesta più tardi e spesso manca quello stimolante. Questo aumenta il rischio di overdose", ha spiegato l'istituto. I sintomi, che possono comparire anche a distanza di ore dall'assunzione, comprendono nausea, accelerazione del battito cardiaco e convulsioni. La portavoce del Trimbos Institute, Anniek Groothuis, ha dichiarato all'Associated Press che finora non sono stati segnalati decessi o casi di malattia grave riconducibili all'eventuale consumo delle pasticche.

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La produzione, la vendita e il consumo di ecstasy sono illegali nei Paesi Bassi, ma la sostanza resta diffusa soprattutto negli ambienti della vita notturna. Un rapporto del governo olandese pubblicato nel 2024 l'ha definita "ancora piuttosto popolare come droga da festa". Secondo il documento, nel 2022 un numero record di 550 mila persone aveva assunto ecstasy almeno una volta. Non è la prima volta che l'immagine di Donald Trump viene utilizzata per modellare pasticche di ecstasy. Nel 2017 la polizia tedesca sequestrò circa 5 mila compresse color arancione-carota a forma della testa del presidente statunitense. Secondo gli investigatori, le pasticche erano state pubblicizzate online con lo slogan "Trump makes partying great again".