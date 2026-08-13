Putin apre il fronte giapponese: blitz nelle contese isole Curili. Takaichi: "Inaccettabile"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 13 agosto 2026 a

a

a

Mosca riapre il "fronte" giapponese. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le Isole Curili. Il viaggio alle isole contese ha provocato le proteste del Giappone. Il presidente russo ha visitato l'impianto di lavorazione del pesce di Yasny e ha parlato con i suoi dipendenti. Ha poi visitato l'ospedale distrettuale centrale di Kuril e la scuola "Eroe della Russia" E.D. Norpolov. Putin ha anche parlato con i residenti locali. Al termine del viaggio, ha incontrato il governatore della regione di Sachalin, Valery Limarenko con cui ha discusso della crescita demografica e dei livelli salariali nella regione.

Il Giappone ha protestato "fermamente" contro la visita di Putin, ha dichiarato il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi. "I Territori del Nord sono parte integrante del territorio giapponese sia storicamente che secondo il diritto internazionale, e il governo giapponese protesta fermamente contro questa visita", ha dichiarato Motegi in un comunicato. Ieri, il capo dello Stato russo era giunto a Yuzhno-Sakhalinsk , dove aveva partecipato alla fase finale delle esercitazioni della Flotta del Pacifico e aveva tenuto una riunione sulla garanzia della sicurezza dei confini orientali.

Russia, Putin minaccia: "Flotta ombra? Agiremo allo stesso modo"

La protesta di Tokyo è ai massimi livelli. La premier giapponese, Sanae Takaichi, ha definito "inaccettabile" la visita del presidente russo: "Questa visita va contro la posizione coerente del Giappone sui Territori del Nord. Offende i sentimenti del popolo giapponese ed e' totalmente inaccettabile", ha dichiarato la premier Takaichi. I 'Territori del Nord' e' il nome dato da Tokyo alle Isole Curili. Intanto il ministro Motegi, ha convocato l'ambasciatore russo in Giappone, Nikolai Nozdrev, per presentare una "forte protesta".