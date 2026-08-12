Russia, Putin minaccia: "Flotta ombra? Agiremo allo stesso modo"

12 agosto 2026 a

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Intervenendo durante una visita a una nave da guerra russa impegnata in un'esercitazione navale nel Pacifico, il presidente Vladimir Putin ha definito le azioni occidentali di sequestro delle proprie navi - cosiddette "flotta ombra", sanzionate già dall'Ue - una violazione del diritto marittimo internazionale e quindi nient'altro "che pirateria e rapina". Il comandante della Flotta del Pacifico, l'ammiraglio Viktor Liina, ha riferito allo Zar che la marina è pronta ad avviare ispezioni sulle navi mercantili al servizio delle "nazioni ostili".

"Se questi piani inizieranno a essere messi in pratica, dovremo rispondere allo stesso modo" ha detto poi Putin riguardo a eventuali sequestri di navi commerciali russe da parte dei Paesi occidentali. Putin ha sottolineato che la questione non riguarda solo le aree in cui le navi russe potrebbero essere sequestrate, ma "ovunque lo riterremo necessario e ragionevole, ovunque, inclusa l'area di responsabilità della Flotta del Pacifico".