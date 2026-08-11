Stati Uniti annunciano nuovo round negoziale a Roma fra Israele e Libano

11 agosto 2026 a

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Gli Stati Uniti, in qualità di mediatori, guideranno un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano all'inizio di settembre a Roma. Lo ha annunciato martedì un funzionario del Dipartimento di Stato, dichiarandosi "soddisfatto dei progressi compiuti" mentre i lavori proseguiranno nel frattempo a Beirut, Gerusalemme e Washington.

Un funzionario al Times of Israel ha fatto inoltre sapere che gli Usa starebbero spingendo le parti a concordare un elenco di paesi che parteciperanno al meccanismo di verifica. Gerusalemme rifiuta l'inclusione di Stati che hanno cercato di agirgli contro nei forum internazionali. La trattativa continua, mentre sul campo proseguono gli scontri con i terroristi di Hezbollah.