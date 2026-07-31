Gaza, Trump annuncia l'accordo: "Hamas disarmato, Israele si ritirerà"

31 luglio 2026 a

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"Il Consiglio per la Pace ha raggiunto uno storico accordo per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Questo è un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature". Con queste parole su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il raggiungimento di una intesa nel fronte della Striscia, aggiungendo che rappresenta "un passo fondamentale verso la definitiva instaurazione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà strettamente con il Consiglio di Pace per aiutare il popolo palestinese". Per il tycoon, la soluzione permetterà a Israele di "contare sulla sicurezza che merita, non essendo più Gaza una base per attacchi terroristici". Il tutto si realizzerà in fasi attentamente strutturate e, una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà mentre la Forza Internazionale di Stabilizzazione "collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza per i suoi abitanti e per i paesi limitrofi".

Il presidente ha quindi ringraziato i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - e il proprio per il loro importante impegno nella "svolta storica". E poi ha concluso: "La minaccia emersa da Gaza il 7 ottobre non dovrà essere ricostituita. In base a questo accordo, Gaza sarà finalmente nelle mani di un nuovo governo palestinese che servirà il suo popolo". La nota ricorda che il Board ha lavorato a stretto contatto con il National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) e che a breve prenderà avvio una transizione graduale verso la piena autorità di quest'ultimo, sostenuta dall'International Stabilization Force (ISF), con l'obiettivo di "accelerare l'attuazione dello stato di diritto, della sicurezza e del miglioramento delle condizioni umanitarie a Gaza". Nel fratempo, un alto funzionario di Hamas ha riferito alla Bbc che il gruppo terroristico ha accettato il piano.