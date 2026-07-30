Guerra, dagli Usa pesante ondata di attacchi sull'Iran: Trump mantiene la promessa

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Fausta De Rossi 30 luglio 2026 a

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È "completato" l'imponente attacco delle forze armate statunitensi contro l'Iran in risposta al lancio di missili contro basi americane in Giordania. La ripresa delle ostilità ha coinvolto i gruppi filo-iraniani e sembra aver infranto le speranze di una rapida ripresa dei negoziati tra le parti. Donald Trump aveva promesso di colpire duramente l'Iran dopo che Teheran aveva preso di mira la Giordania, primo attacco dopo giorni di calma apparente. Le forze americane hanno "completato con successo una pesante ondata di attacchi contro l'Iran", colpendo decine di obiettivi dei pasdaran, inclusi centri di comando militari, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). L'agenzia di stampa statale iraniana Irna riporta che diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan - Abadan, Shadegan, Arvandkenar e Ahvaz - e l'isola di Qeshm, nel Golfo Persico, sono state colpite. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, ha denunciato due giorni di attacchi con droni contro impianti petroliferi, attribuendoli a gruppi armati iracheni alleati di Teheran.

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L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato cinque missili iraniani, dopo che il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione aveva affermato di aver preso di mira basi statunitensi nel Paese. Su un altro fronte, Israele ha accusato Hezbollah di aver utilizzato un drone durante la notte contro un veicolo israeliano in Libano, in quella che l'esercito ha definito "una palese violazione del cessate il fuoco". In Iraq, l'operazione aerea congiunta Usa-Arabia Saudita ha fatto seguito agli attacchi di quelle che Riad ha definito "milizie terroristiche fedeli all'Iran" contro le sue infrastrutture petrolifere. L'esercito statunitense ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira siti logistici e di armi appartenenti a un gruppo allineato con l'Iran. L'alleanza irachena Hashed al-Shaabi ha dichiarato che gli attacchi hanno ucciso almeno 20 miliziani e ha denunciato una "pericolosa escalation" contro un'"istituzione di sicurezza ufficiale".

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L'alleanza Hashed al-Shaabi, nota anche come Forze di Mobilitazione Popolare, è stata creata nel 2014 per combattere i jihadisti prima della sua integrazione nell'esercito. Comprende brigate appartenenti a gruppi sostenuti dall'Iran. L'Iraq ha condannato gli attacchi statunitensi e sauditi, affermando di respingere "ogni atto di aggressione, indipendentemente da chi ne sia responsabile o dalle giustificazioni addotte". Secondo Fox News, tuttavia, Trump ha affermato che gli attacchi sono stati "coordinati con il governo iracheno".