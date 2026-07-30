Guerra in Ucraina, luglio 2026 il mese più letale per i civili: Putin bombarda Kiev e Leopoli

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Andrea Riccardi 30 luglio 2026 a

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L'ennesima notte di bombardamenti russi sulle città ucraine è costata la vita ad almeno otto persone, mentre decine sono i feriti in varie parti del Paese. Dopo che Volodymyr Zelensky aveva avvertito della possibilità che Mosca lanciasse un altro massiccio attacco durante la notte, un missile balistico ha colpito un'abitazione in un villaggio vicino alla città di Kryvyi, uccidendo quattro adulti e due bambine di 5 e 12 anni. Altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco, ma, ha avvertito il consiglio di difesa di Kryvyi Rig, "il bilancio delle vittime potrebbe aumentare". Nella regione di Poltava, nell'Ucraina orientale, una persona è stata uccisa in un attacco di droni contro un magazzino, mentre almeno 15 persone sono rimaste ferite negli attacchi alla città occidentale di Leopoli. L'amministrazione militare della città di Kiev ha confermato un morto e due feriti nella capitale, dopo che il sindaco Vitali Klitschko aveva dichiarato che la Russia stava "attaccando la capitale con armi balistiche". Altre cinque persone sono rimaste ferite in attacchi in un quartiere orientale di Kiev.

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"I russi hanno preparato un attacco massiccio diversi giorni fa, ed è altamente probabile che l'attacco venga effettuato stanotte", aveva scritto Zelensky in un post su X ieri sera. "Vi prego, in tutte le regioni dell'Ucraina, di prestare attenzione agli allarmi antiaerei oggi e di rimanere al sicuro". Nel suo post, Zelensky ha ribadito la richiesta agli alleati dell'Ucraina di fornire a Kiev i missili di cui il suo sistema di difesa aerea è sprovvisto. Secondo le Nazioni Unite, il mese di luglio è stato il più letale per i civili in Ucraina dall'aprile 2022, a causa dell'intensificarsi degli attacchi a lungo raggio di Mosca contro città e paesi in tutto il Paese.