New York, le famiglie dell'11 settembre cacciano Mamdani dall'anniversario: “Apologeta del terrorismo islamico”

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Andrea Riccardi 26 luglio 2026 a

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I familiari delle vittime dell'11 settembre chiedono che al sindaco di New York Zohran Mamdani venga impedito di partecipare alle commemorazioni del 25° anniversario degli attentati a Ground Zero, definendolo un apologeta del terrorismo islamico e sostenendo che la sua presenza sarebbe un insulto alla memoria delle quasi 3.000 persone uccise. "La nostra obiezione si basa sul suo operato pubblico: la sua incapacità di riconoscere in modo significativo l'orrore di quel giorno e il suo impiego, sostegno o associazione con individui che hanno minimizzato l'11 settembre, difeso i terroristi o addirittura suggerito che l'America si meritasse gli attacchi", ha dichiarato al New York Post Giovanni Galante, la cui moglie, Grace Catherine Galante, di 29 anni, era tra le 2.977 persone uccise dai terroristi di al-Qaeda. Galante è uno degli organizzatori di una petizione che ha raccolto oltre 1.100 firme in poco più di una settimana, tra cui quelle di almeno 300 familiari delle vittime.

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"Questo giorno è sacro per noi", ha detto l'agente immobiliare originario di Brooklyn che ora vive in Florida. "Non si tratta di una questione politica. La sua presenza sarebbe profondamente offensiva e inappropriata, come un ospite indesiderato a una cerimonia molto personale". Galante e gli altri promotori della petizione sperano di raccogliere un numero sufficiente di firme per convincere i legislatori locali e gli organizzatori della cerimonia, l'organizzazione no-profit 9/11 Memorial & Museum, a tenere Mamdani lontano dalla cerimonia per il venticinquesimo anniversario, prevista presso l'ex sito delle Torri Gemelle a Lower Manhattan.