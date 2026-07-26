Terrorismo, investe la folla al Pride di Berlino: un morto e 16 feriti. "Ambiente islamista", è caccia all'uomo

Foto: Ansa

Tommaso Manni 26 luglio 2026 a

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Il terrorismo di matrice islamica insanguina a ncora una volte le strade l'Europa. Nella sera di sabato 25 luglio, ai margini del Pride di Berlino, un uomo alla guida di un veicolo commerciale ha investito la folla, causando un morto e 16 feriti, di cui 11 "in gravi condizioni" secondo i vigili del fuoco. Dominik Pretz, portavoce dei vigili del fuoco di Berlino, ha riferito di "17 persone investite, di cui una deceduta sul luogo dell'intervento". "Tra le 16 persone ferite ce ne sono tre in condizioni critiche, otto feriti gravi e cinque feriti lievi", ha aggiunto Pretz. Oltre ai feriti, 30 testimoni degli eventi, ancora sotto shock, sono stati assistiti sul posto, ha precisato.

Secondo il portavoce della polizia Florian Nath, il veicolo è stato abbandonato sul posto, nel parco Tiergarten, zona boschiva della capitale dove termina la parata, e da lì si sta procedendo alla ricerca dell'occupante o degli occupanti. Si tratta di "un veicolo bianco, del tipo minivan o piccolo SUV", che è stato completamente deformato dall'impatto, ha dichiarato Nath. "Siamo ora schierati con un numero molto consistente di agenti su tutto il territorio della città", ha proseguito, aggiungendo che la procura sta collaborando alle indagini. La conclusione dei festeggiamenti del Pride, che prevedeva concerti e bancarelle da luna park, è stata annullata.

L'attentatore sarebbe legato all'"ambiente islamista". Lo ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine, spiegando che il sospettato è stato "identificato", ma non ancora arrestato. Da sabato mattina, secondo quanto riferito, erano stati mobilitati oltre 2.200 agenti di polizia per garantire la sicurezza del Pride denominata in Germania Christopher Street Day (CSD), una delle più grandi sfilate per i diritti Lgbt in Europa.

Come scrive il sito online della Bild, "l'uomo attualmente sospettato è noto per appartenere all'ambiente islamista. Si tratterebbe di Abdul B. di 21 anni". La ricerca dell'uomo è attualmente in corso e "procede a pieno ritmo".

Secondo informazioni di Welt, il Suv (o furgoncino) bianco è stato noleggiato da Abdul B. L'uomo è nato nel 2005 ed è stato rilasciato dalla custodia cautelare per minori solo a maggio 2026. Secondo la redazione online del quotidiano, l'uomo che ha noleggiato il veicolo è noto alla polizia nel contesto di motivazioni religiose. Se sia anche il conducente del veicolo è oggetto delle indagini.