Usa, allarme mondiale del Dipartimento di Stato: “L'Iran può colpire cittadini americani ovunque”

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Alberto Russo 23 luglio 2026 a

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"Avviso a livello mondiale: a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista". Sono queste le parole d'allarme usate dal Dipartimento di Stato Usa su X. "I cittadini statunitensi attualmente in Medio Oriente devono prestare la massima attenzione e vigilanza ed essere preparati a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi ai viaggi. Alcune compagnie aeree nella regione hanno posticipato la ripresa dei voli precedentemente programmati; altre hanno cancellato alcune rotte", si legge ancora nel post.

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"Le sedi diplomatiche statunitensi, anche al di fuori del Medio Oriente, sono state prese di mira. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero colpire altri interessi statunitensi all'estero o in luoghi associati agli Stati Uniti e ai cittadini statunitensi in tutto il mondo, comprese aziende e altre istituzioni statunitensi". "I cittadini statunitensi al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare i viaggi da e per la regione. I cittadini statunitensi che viaggiano nella regione o che la attraversano dovrebbero verificare con le proprie compagnie aeree che i loro voli siano ancora programmati. In caso di modifiche al volo, contattare direttamente la compagnia aerea per informazioni", il messaggio d'allerta ai cittadini all'estero.