Il piano degli Usa in Iran: "Se colpiscono le navi saremo 10 volte più duri"

21 luglio 2026 a

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"All'Iran e stata data ogni opportunità di negoziare, di dimostrare di agire in modo ragionevole riguardo allo Stretto di Hormuz. Ma se prenderanno di mira navi mercantili, allora risponderemo, come ha detto il presidente, con una forza dieci volte maggiore". Lo ha dichiarato il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth in una conferenza stampa tenutasi con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo libanese, Joseph Aoun. "Ogni notte, stiamo indebolendo sempre di più le loro capacita. E il presidente ha a disposizione tutti gli strumenti necessari. Se vogliono parlare, possono farlo. Altrimenti, dovranno vedersela con il Ministero della Difesa e noi siamo pronti a farlo", ha aggiunto.

"Teheran pagherà l'uccisione dei soldati Usa". Trump minaccia l'Iran

Intanto gli Stati Uniti colpiranno Pickaxe Mountain "molto presto". L'ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove ha ricevuto il presidente del Libano, Joseph Aoun. "Molto probabilmente colpiremo quella zona molto presto e non c'è nulla che possano fare al riguardo. Sapete, normalmente non lo direi. Se pensassi che potessero fare qualcosa al riguardo, non lo direi mai. Ma colpiremo quella zona molto presto, e con grande intensità", ha dichiarato Trump. Pickaxe Mountain, struttura sotterranea fortificata, si trova circa un miglio a sud di Natanz, nel centro dell'Iran, ed è stata segnalata dall'Aiea nel 2020 come futuro impianto per l'assemblaggio delle centrifughe che producono combustibile nucleare.