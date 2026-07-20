Trump minaccia l'Iran: "Teheran pagherà l'uccisione dei soldati Usa"

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20 luglio 2026 a

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"Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, paghera per quell'uccisione molte volte! Questa direttiva e stata trasmessa al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo di Stato Maggiore Congiunto, Daniel Caine, e a tutti i leader militari". Lo scrive su Truth il presidente Usa, Donald Trump.

Notte di fuoco a Teheran, sale la tensione nel Golfo. Atteso a Washington l'incontro Trump-Netanyahu

Intanto gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di velivoli militari dispiegati in Medio Oriente mentre continua a salire la tensione con l'Iran. Secondo un funzionario statunitense citato dalla Cnn, Washington prevede di inviare ulteriori caccia F-16 e F-35 dalle basi americane in Europa, oltre ad altri aerei cisterna per il rifornimento in volo. Decine di aerocisterne statunitensi sono inoltre arrivate in Israele negli ultimi giorni e altri velivoli sono ancora in arrivo, ha riferito una fonte israeliana. Durante l'operazione dello scorso marzo erano stati schierati circa 94 aerei per il rifornimento in volo; il numero era poi sceso a 40, ma e' tornato ad aumentare dalla scorsa settimana. Il rafforzamento dei dispositivi militari amplia le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere di fronte all'escalation del conflitto. La scorsa settimana Trump ha partecipato a un briefing nella Situation Room della Casa Bianca sulle possibili opzioni per intensificare la campagna militare. Tra gli scenari esaminati vi sarebbero un tentativo di conquistare l'isola di Kharg, principale hub iraniano per l'esportazione di petrolio, oppure attacchi contro gli impianti nucleari iraniani situati a Pickaxe Mountain. Il presidente statunitense, tuttavia, non ha escluso una soluzione diplomatica. Il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito nella notte che la porta resta aperta a un ritorno al tavolo dei negoziati.