Spagna, la Corte Suprema condanna l'ex ministro Abalos a 24 anni: colpo durissimo per Sanchez

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Alberto Russo 22 giugno 2026 a

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La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex ministro dei Trasporti ed ex numero 3 del Partito socialista, José Luis Abalos, a 24 anni e 3 mesi di reclusione e il suo ex consigliere Koldo García a 19 anni, otto mesi e un giorno di reclusione per i reati di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze, nell'ambito del cosiddetto caso delle mascherine. Il caso riguarda tangenti e appalti truccati per la fornitura di mascherine e materiale sanitario durante la pandemia di Covid-19, quando Abalos era ministro nel secondo governo di Pedro Sanchez. L'imprenditore Víctor de Aldama, al quale si applica la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale ha deciso di sospendere l'esecuzione della pena in considerazione del suo contributo all'accertamento dei reati e a condizione che non commetta ulteriori reati, presenti una relazione semestrale sulle sue attività e svolga lavori a beneficio della comunità per un anno.

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La sentenza, adottata all'unanimità, conclude che i tre imputati abbiano costituito un'organizzazione criminale con una ripartizione dei ruoli che ha commesso gravi reati di corruzione. Per Abalos, si legge nella sentenza della Corte Suprema, la durata massima effettiva della pena sarà di 15 anni e 18 mesi di reclusione, ai sensi del Codice penale spagnolo.

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La condanna dell'ex ministro dei Trasporti è un duro colpo per Sanchez in quanto Abalos è stata una figura chiave del suo secondo esecutivo e anche nell'ascesa al potere del leader nel Partito socialista. La Corte Suprema spagnola ritiene provati i reati di corruzione relativi all'aggiudicazione di appalti per la fornitura di tredici milioni di mascherine da parte di Puertos del Estado e Adif, la retribuzione mensile di 10.000 euro a favore di Abalos per coprire le sue "spese fisse", l'assunzione di due conoscenti dell'ex ministro in aziende pubbliche, il pagamento dell'appartamento a una di loro, il contratto di locazione con opzione di acquisto stipulato tra Aldama e Abalos per un appartamento a Madrid, e la locazione di appartamenti a Marbella e La Línea de la Concepción. La Corte sottolinea nella sentenza il "grave deterioramento della fiducia dei cittadini nel sistema politico causato dalla corruzione, che mina l'architettura democratica dello Stato". La sentenza della Corte Suprema è definitiva. Abalos e Koldo García si trovano in custodia cautelare in carcere dallo scorso novembre. L'ex ministro dei Trasporti è noto anche per essere stato il parlamentare che difese la mozione di censura per far cadere l'allora governo del premier del PP Mariano Rajoy per gli scandali di corruzione che avevano travolto i popolari, e investire Sanchez come nuovo premier.