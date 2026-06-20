Hormuz, Trump all'Iran: "Metto pedaggi sullo Stretto se non firmate l'accordo entro 60 giorni"

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Andrea Riccardi 20 giugno 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre pedaggi nello Stretto di Hormuz se non si raggiunge un accordo definitivo con l'Iran entro 60 giorni. Ha sottolineato che l'accordo iniziale per porre fine alla guerra prevede il transito senza pedaggio attraverso l'importante via navigabile per 60 giorni. Poi ha affermato che "Non ci saranno pedaggi dopo la scadenza, a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti d'America, qualora l'accordo non venga concluso". Trump ha affermato che il denaro sarebbe per "i servizi resi come Angelo Custode ai paesi del Medio Oriente ai fini del rimborso dei costi passati, presenti e futuri". Il presidente Usa ha affrontato molte critiche a livello nazionale per il modo in cui il memorandum d'intesa con l'Iran affronta la questione dei pedaggi a Hormuz.

L'Iran sabato ha affermato di aver chiuso lo Stretto che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano a causa degli attacchi di Israele in Libano e ha avvertito che, sebbene i negoziatori si stessero recando in Svizzera per colloqui con gli Stati Uniti sull'accordo provvisorio, è improbabile che accada molto se i combattimenti non cessano. Il mediatore chiave Pakistan ha affermato che i colloqui a livello tecnico inizieranno domenica, con la partecipazione anche dei mediatori del Qatar. Il comando militare congiunto iraniano ha affermato che lo stretto è stato chiuso a causa degli Stati Uniti"Una chiara violazione dei suoi impegni" per non aver posto fine alla guerra. L'accordo provvisorio mira a fermare i combattimenti su tutti i fronti. La squadra negoziale di Teheran comprende il presidente del parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e funzionari della banca centrale e del settore petrolifero.

"L'Iran non controlla Hormuz. Il traffico continua a fluire e le forze statunitensi stanno monitorando la situazione per garantire che rimanga tale", ha dichiarato il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. L'esercito ha affermato che sabato 55 navi mercantili hanno transitato con oltre 17 milioni di barili di petrolio. I negoziati per un accordo finale inizieranno una volta che gli impegni chiave saranno rispettati, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei. In caso contrario, "l'intero memorandum d'intesa sarà compromesso". Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha confermato che i principali negoziatori Jared Kushner e Steve Witkoff si trovano in Svizzera per definire i dettagli tecnici dei negoziati previsti sul programma nucleare iraniano. L'accordo provvisorio concede ai negoziatori 60 giorni per raggiungere un'intesa sul nucleare, ma tale termine può essere prorogato.

Nell'ambito degli sforzi per rilanciare i colloqui diretti, il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha incontrato Araghchi a Teheran sabato scorso, secondo quanto riferito da funzionari di Islamabad che hanno parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione. L'economia globale si preparava a un periodo di maggiore incertezza. Le navi hanno ripreso il transito dopo la firma dell'accordo provvisorio. Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco dei porti iraniani e ora consentono a Teheran di vendere liberamente il suo petrolio: condizioni che hanno indotto alcuni membri del Congresso a chiedersi se la guerra sia valsa la pena. Un funzionario di Hezbollah ha dichiarato all'Associated Press che l'Iran ha informato il gruppo militante che Teheran non riaprirà lo stretto finché Israele non annuncerà pubblicamente il suo impegno a rispettare un "cessate il fuoco globale". Hezbollah si impegnerà per una tregua se lo farà Israele.