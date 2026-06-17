Rutte anticipa i piani militari: "Gli Stati Uniti non abbandonano la Nato"

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17 giugno 2026 a

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Gli Stati Uniti rimangono impegnati nella Nato. Le notizie relative all'adeguamento del contributo Usa alle forze Nato rappresentano principalmente una riorganizzazione delle forze di difesa con gli alleati europei e l'Europa e il Canada sono chiamati a "fare di piu'". L'ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica di giovedì.

Nato, Rutte: "Europa e Canada devono spendere quanto Usa". Tajani: "Giusto"

"Avrete probabilmente letto notizie relative all'adeguamento del contributo degli Stati Uniti al modello di forza della Nato. In alcuni casi, questo è stato interpretato come un problema o un allontanamento degli Stati Uniti dai loro alleati, ma non è questa la realtà. Gli Stati Uniti hanno chiarito il loro impegno nei confronti della Nato", ha detto. "Tale impegno implica l'aspettativa che gli alleati condividano in modo più equo la responsabilità della nostra sicurezza qui in Europa", ha aggiunto. Gli Stati uniti, ha concluso, "hanno ribadito la solidità del deterrente nucleare statunitense e l'importanza cruciale che l'Europa e il Canada comprendano che gli Stati Uniti hanno obblighi in tutto il mondo di cui devono rendere conto. Abbiamo analizzato la divisione del lavoro nel contesto delle forze convenzionali e abbiamo constatato che gli alleati europei e il Canada sono pronti, disposti e in grado di fare di più".