Nato, Rutte: "Europa e Canada devono spendere quanto Usa". Tajani: "Giusto"

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Angela Bruni 22 maggio 2026 a

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"Il presupposto è che gli Stati Uniti vogliono che gli europei rimangono fortemente coinvolti nella Nato. Ma allo stesso tempo, ci si aspetta anche che l'Europa e il Canada si equiparino agli Usa e che l'Europa si assuma anche una maggiore responsabilità per la difesa della parte europea della Nato insieme agli Usa". Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte al termine del vertice dei ministri deglu Esteri a Helsingborg, in Svezia. Il segretario della Nato si aspetta anche che gli Stati Uniti "saranno ancora presenti a lungo termine per quanto riguarda il nucleare e per quanto riguarda le armi convenzionali". "La Nato - ha sottolineato Rutte - non esiste solo per difendere il Vecchio Continente europeo, ma anche il Nuovo. Quindi, siamo tutti sulla stessa barca".

È "giusto" che la Nato "concluda la stagione dell'assistenzialismo da parte americana nei confronti dell'Europa", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Europa deve essere protagonista con la propria difesa, con la propria politica estera, alleata degli americani e pilastro forte di un'alleanza strategica". Rutte ha poi annunciato di aver invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al prossimo summit Nato che si terrà il 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia. Nonostante Kiev non faccia parte dell'Alleanza Atlantica e la Russia, tra le condizioni per metter fine alla guerra con l'Ucraina, abbia chiesto che non ne faccia mai parte.