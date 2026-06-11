L'annuncio di Trump: "Accordo raggiunto". Annullati i raid sull'Iran

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11 giugno 2026 a

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Donald Trump ha annunciato di aver "cancellato gli attacchi programmati" contro l'Iran previsti dopo che i colloqui con Teheran sono stati portati "al più alto livello della leadership iraniana" e avrebbero avvicinato sensibilmente le parti a un'intesa. In un post su Truth Social il presidente americano ha affermato che le discussioni e i punti finali dell'accordo sono stati approvati "sia nei principi sia nei dettagli" da tutte le parti coinvolte.

"Colpiremo duro e prenderemo Kharg". Trump minaccia l'Iran

Tra i Paesi citati da Trump figurano, oltre a Stati Uniti e Iran, anche Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania ed Egitto. Il presidente non ha fornito dettagli sul contenuto dell'accordo, limitandosi a precisare che "luogo e data della firma saranno annunciati a breve" e sottolineando che il blocco navale a Hormuz resterà in vigore fino alla firma.