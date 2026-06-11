Iran, notte di guerra. Usa lanciano 49 Tomahawk, Teheran punta le basi. Trump: "Accordo o non avremo pietà"

Tommaso Manni 11 giugno 2026 a

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Notte di guerra in Medio Oriente. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti "hanno completato ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran". Lo scrive il comando centrale su X. Le forze armate Usa, continua il post, "hanno lanciato attacchi contro sistemi di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea iraniani in tutto l'Iran. Mezzi del Corpo dei Marines, dell'Aeronautica e della Marina degli Stati Uniti hanno utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi iraniani che rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi e le navi mercantili internazionali in transito nelle acque regionali. Gli attacchi sono una risposta all'aggressione ingiustificata e continua dell'Iran. Le forze statunitensi restano vigili, letali e pronte a intervenire".

Trey Yingst, inviato di Fox News a Tel Aviv, ha riferito che il presidente Trump gli ha comunicato telefonicamente che gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi in Iran, oltre ad aver effettuato bombardamenti con i caccia. Yingst ha aggiunto che Trump ha affermato che i bombardamenti sarebbero stati sospesi a breve, ma sarebbero ripresi giovedì sera qualora i funzionari iraniani non avessero ceduto nei negoziati con gli Stati Uniti. 'Se l'Iran non firma un accordo, domani sera lo bombarderemo senza pietà'', ha dichiarato il presidente americano a Fox News, aggiungendo di essere ''ottimista'' rispetto al fatto che un accordo verrà raggiunto. E che "gli israeliani non sono coinvolti negli attacchi aerei" contro l'Iran.

Intanto la Guardia Rivoluzionaria Iraniana annuncia di aver preso di mira 18 siti "importanti" legati all'esercito statunitense nelle basi di Ali Al-Salem e Ahmed Al-Jaber in Kuwait, e nella Sheikh Isa Air Base in Bahrain. Si tratta di parte delle sue operazioni di risposta agli attacchi Usa. Che riprenderanno oggi se non si troverà l'accordo.