Drone in Romania, la provocazione di Putin: "Potrebbe essere ucraino"

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29 maggio 2026 a

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Il presidente russo Vladimir Putin ritiene che l'incidente avvenuto in Romania abbia coinvolto un drone ucraino e non uno russo. "Dopotutto, sappiamo che i droni ucraini hanno sorvolato la Finlandia, la Polonia e alcuni Stati baltici. La reazione iniziale è stata esattamente la stessa che si sta verificando ora in Romania. "Guardate, stanno arrivando i russi, i russi stanno attaccando!'", ha detto il leader russo in conferenza stampa, come riporta l'agenzia Tass. Putin ha ricordato episodi in passato in cui poi "si è scoperto che non si trattava di aerei russi, bensì di droni di origine ucraina. Erano usciti di rotta, erano stati colpiti da guerra elettronica, o per qualche altro motivo, o a causa di specifiche tecniche imperfette, erano volati lì e si erano schiantati". "In questo caso, credo che si tratti proprio di questa situazione", ha concluso.

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Intanto il capo del Cremlino ha annunciato che "la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania". L'ha dichiarato il Presidente russo, Vladimir Putin. "Lasciate che ci consegnino alcuni dati e i resti del drone e condurremo un'indagine obiettiva. Solo allora valuteremo cos'è successo", ha detto Putin all'agenzia Tass.