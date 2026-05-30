Teheran attacca l'Iraq: feriti 5 americani e distrutti due droni-spia

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 30 maggio 2026 a

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Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo cinque americani e dustruggendo due droni spua. Lo riporta Iran International. L'attacco missilistico ha ferito cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi MQ-9 Reaper, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh-110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem. Circa cinque persone, tra cui appaltatore e militari in servizio attivo, hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi. Un MQ-9 Reaper è stato distrutto e almeno un altro è stato gravemente danneggiato. I velivoli senza pilota, ultimo ritrovato della tecnologia, costano da 10 a 30 milioni di dollari l'uno secondo il tipo di apparati che vengono montati.