Guerra, Trump non ha ancora firmato: Vance frena l'ottimismo sul memorandum con l'Iran

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Fausta De Rossi 29 maggio 2026 a

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"È difficile dire esattamente quando o se il presidente Trump firmerà il memorandum d'intesa". Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati con l'Iran. "Stiamo discutendo su un paio di punti relativi alla formulazione. Abbiamo fatto molti progressi", ha spiegato Vance sostenendo che gli iraniani stanno negoziando, "almeno finora, in buona fede" e che entrambe le parti vogliono riaprire lo Stretto di Hormuz, ma c'è ancora disaccordo sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran.

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"Speriamo di continuare a fare progressi e che il presidente sia in grado di approvare l'accordo, ma ovviamente questo è ancora da definire", ha aggiunto. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent aveva affermato in precedenza che "forse abbiamo gli ingredienti per un accordo", ma aveva precisato che alcune delle linee rosse di Trump non erano ancora state rispettate. "Non accetterà un accordo sfavorevole. Concluderà un ottimo accordo per il popolo americano", aveva sottolineato Bessent durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

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Gli Stati Uniti e l'Iran hanno quasi raggiunto un accordo sui dettagli per la proroga del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non ha ancora approvato alcun accordo, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. Secondo più fonti, le due parti sono vicine a raggiungere un accordo su un memorandum d'intesa per prolungare la tregua di 60 giorni. Tuttavia, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che Trump — che è rimasto in particolare silenzio per tutta la giornata — non ha ancora firmato l'accordo. Non c'è stata alcuna reazione immediata da parte dell'Iran.