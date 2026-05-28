Trump vuole una banconota da 250 dollari con la sua immagine

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Francesca Mariani 28 maggio 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta facendo pressioni per far stampare una banconota da 250 dollari con la propria immagine. Sarebbe la prima volta nella storia per una persona ancora in vita. Almeno negli ultimi 150 anni nessuno ha mai osato chiedee tanto. Lo scrive il quotidiano americano The Washington Post. ll progetto fa parte di una serie di decisioni volte a lasciare l'impronta di Trump su molti edifici e simboli degli Usa sollevando accuse di culto della personalità. Il quotidiano ha intervistato dipendenti ed ex dipendenti dell'Ufficio dell'incisione e della stampa dell'agenzia responsabile della valuta nazionale. Hanno riferito, in forma anonima, di ripetuti ordini in tal senso da parte di alti funzionari del Dipartimento del Tesoro. In particolare giunti dal Tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach e dal suo principale consigliere Mike Brown. Un modello di banconota ottenuto dal Washington Post riporta la dicitura 'America 250 anniversary', in riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, avvenuta il 4 luglio 1776 e di cui si celebrano i 250 anni. L'apparizione di una persona ancora in vita su una banconota è vietata dal 1866, data in cui "un burocrate di livello intermedio del Tesoro figurava su una banconota da 5 centesimi.