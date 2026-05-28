Usa-Iran, scontri nella notte. Attacchi a Bandar Abbas e droni abbattuti, allerta in Kuwait

28 maggio 2026 a

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Continuano a scambiarsi colpi nonostante il cessate il fuoco, le forze iraniane e statunitensi. Nella notte, il Comando Centrale Usa (CENTCOM) ha annunciato di aver condotto nuovi attacchi nel sud dell'Iran prendendo di mira siti missilistici e imbarcazioni presumibilmente impegnate a piazzare mine navali. Un'azione di "autodifesa", a cui è seguita la comunicazione da parte dei Pasdaran di aver abbattuto un drone statunitense e aperto il fuoco contro un aereo e un altro drone intercettati nel proprio spazio aereo. Non solo, a finire nel mirino sarebbe stata anche una "base aerea americana" in risposta all'attacco Usa vicino all'aeroporto di Bandar Abbas.

Parallelamente, media vicini al regime iraniano hanno riferito che la marina delle Guardie Rivoluzionarie avrebbe aperto il fuoco di avvertimento contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza autorizzazione

Intanto i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono entrati in azione per respingere un massiccio attacco di missili e droni su tutto il territorio nazionale, mentre lo Stato Maggiore locale invitava i cittadini alla massima allerta confermando che le esplosioni udite erano dovute alle intercettazioni. L'esercito ha infatti annunciato di aver risposto ad "attacchi missilistici e con droni ostili", senza però indicare la provenienza delle minacce.