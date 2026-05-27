Iran, NetBlocks segnala: "Ripristinata parzialmente la rete a Teheran"

27 maggio 2026 a

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Due giorni fa, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva emesso un decreto di ripristino dell'accesso a internet. Ieri la Ong NetBlocks, che si occupa di monitoraggio della sicurezza informatica, ha scritto su X che "i dati in tempo reale mostrano un parziale ripristino della connettività internet in Iran all'88esimo giorno di blackout, dopo 2093 ore di isolamento quasi totale dalle reti internazionali, il più lungo blocco di internet a livello nazionale nella storia moderna". Al momento, però, non è chiaro se "sarà duraturo".

Le prime restrizioni erano iniziate a gennaio durante le proteste antigovernative, ma poi il vero blackout era scattato dopo l'attacco del 28 febbraio di Usa-Israele su Teheran. "È stato compiuto il primo passo verso un accesso libero e regolamentato al cyberspazio" ha dichiarato il vicepresidente Mohammad Reza Aref.