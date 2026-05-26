Usa attaccano sito di missili e navi. Teheran: "Pronti a rispondere"

26 maggio 2026 a

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L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco con gli attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud e minacciato una risposta dura. "L'esercito 'terrorista' degli Stati Uniti, proseguendo le proprie azioni illegali e provocatorie" in particolare "con diversi atti di aggressione contro navi commerciali iraniane nelle ultime 48 ore, ha violato il cessate il fuoco nell'area di Hormozgan", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri diffuso dall'agenzia Isna.

Cessate il fuoco violato, diplomazia in bilico: il conflitto Usa-Iran entra nella fase più critica

"Queste azioni aggressive, contemporaneamente al processo diplomatico in corso mediato dal Pakistan, mettono di nuovo in evidenza la malafede e l'inadempienza della leadership statunitense verso il popolo iraniano, i popoli della regione e la comunità internazionale", si sottolinea. Da qui "l'approccio fondamentale del popolo iraniano, su tutti i fronti campo militare, politica e diplomazia di profonda sfiducia nei confronti del sistema statunitense". Ora "la responsabilità di tutte le conseguenze ricadrà sul governo degli Stati Uniti", ha avvertito Teheran, "senza alcun dubbio, la Repubblica Islamica dell'Iran non lascerà senza risposta alcuna aggressione e non esiterà a difendere l'Iran con la massima determinazione".