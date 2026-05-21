Cuba, Trump fa sul serio e spaventa L'Avana: la portaerei USS Nimitz spostata nei Caraibi

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Fausta De Rossi 21 maggio 2026 a

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Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un clima di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cuba. "La portaerei USS Nimitz (CVN 68), il Carrier Air Wing 17 (CVW-17) imbarcato, la USS Gridley (DDG 101) e la USNS Patuxent (T-AO 201) rappresentano l'emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico", ha dichiarato il Comando Meridionale degli Stati Uniti su X. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli "Fratelli del Soccorso" con sede a Miami, in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre americani.

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Le navi da guerra americane rimarranno nella regione mentre continua la pressione campagna di pressione di Washington sul governo cubano. Fonti militari hanno precisato al New York Times, che l'amministrazione intende usare la Nimitz, e i suoi caccia, come uno show di forza, ma non come piattaforma per una massiccia operazione militare, ruolo che invece ha avuto la portaerei Gerald Ford quando il tre gennaio scorso è stato lanciato il blitz che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro a Caracas. Nelle scorse settimane la Nimitz ha navigato lungo le coste americane nell'ambito di un programma di addestramento navale, comprese esercitazioni con la Marina brasiliana effettuate nei giorni scorsi, deciso da tempo. È però difficile pensare che sia una coincidenza che il Pentagono ha fatto arrivare il gruppo navale nei pressi di Cuba proprio nel giorno dell'incriminazione del 94enne fratello di Fidel, una mossa che a molti osservatori ha ricordato l'incriminazione per narcotraffico di Maduro.