Usa, Trump attacca Cuba: “Stato canaglia a 145 chilometri. Non lo tolleriamo”

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Andrea Riccardi 20 maggio 2026 a

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"A seguito del raid contro Maduro, ho imposto nuove e severe sanzioni all'apparato militare e di intelligence cubano, nonché a coloro che lo sostengono materialmente e finanziariamente, privando il regime di risorse e le sue élite dell'opportunità di trarre profitto dalla sofferenza del popolo. Il mio impegno è incrollabile: l'America non tollererà uno Stato canaglia che ospita operazioni militari, di intelligence e terroristiche straniere ostili a soli 145 chilometri dal territorio americano, e non ci fermeremo finché il popolo cubano non avrà di nuovo la libertà per la quale i suoi antenati hanno combattuto così valorosamente oltre 100 anni fa". Lo scrive il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump prosegue: "Oggi commemoriamo il Giorno dell'Indipendenza cubana, il 124° anniversario della nascita di una nazione un tempo libera, forgiata attraverso il sacrificio, il coraggio e un'incrollabile sete di libertà. Come i patrioti americani che si ribellarono al dominio tirannico 250 anni fa, la generazione fondatrice di Cuba si sollevò contro la sottomissione dell'Impero spagnolo per rivendicare lo stesso diritto di nascita di cui godono oggi i nostri cittadini: il diritto di un popolo libero di autogovernarsi. Il loro percorso riecheggia il nostro e il loro sogno di libertà rimane vitale oggi come lo era quando osarono per la prima volta lottare per esso. Attraverso le generazioni, il popolo cubano ha dimostrato una devozione incrollabile alla causa della libertà e una resilienza d'animo che nessun regime, passato o presente, è riuscito a spegnere".

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Trump continua: "Il 20 maggio 1902, quella visione di sfida si concretizzò con la fondazione della Repubblica di Cuba, segnando l'inizio dell'autogoverno per i nostri vicini isolani. L'amore per la libertà, l'ingegno, il duro lavoro e la grande fede in Dio hanno accompagnato il popolo cubano per tutta la prima metà del XX secolo e, ancora oggi, questi valori intramontabili continuano a vivere nei loro cuori. Il regime odierno all'Avana rappresenta il tradimento diretto della nazione per la quale i suoi padri fondatori hanno versato il loro sangue e dato la vita. Per quasi settant'anni, il governo comunista dell'isola ha smantellato violentemente la libertà politica, negato al popolo elezioni eque, represso brutalmente il dissenso e strangolato l'economia cubana fino al collasso. Mentre il popolo soffre, l'élite cleptocratica del regime ha accumulato le risorse rimanenti dell'isola per sé e per il proprio stile di vita sfarzoso. Come tutte le ideologie radicali di sinistra, il regime ha soffocato ogni speranza di prosperità, bandito il concetto di dignità umana e affamato le speranze e i sogni del suo popolo". "I leader militari non si sono minimamente preoccupati di garantire la prosperità del popolo cubano, concentrando la loro attenzione unicamente sul mantenimento del controllo e sulla ragion d'essere del regime: esportare violentemente comunismo e dispotismo all'estero. In qualità di Presidente, sto intraprendendo azioni decisive a favore di questa regione del nostro emisfero, a lungo sofferente, e per affrontare le minacce alla nostra sicurezza nazionale provenienti da quest'area. Sotto la mia guida, la nostra Nazione sta recidendo i canali finanziari che, per troppo tempo, hanno sostenuto regimi brutali in America Centrale e Meridionale e finanziato le loro operazioni criminali e terroristiche transnazionali che minacciano gli Stati Uniti. A gennaio, le straordinarie Forze Armate del nostro Paese hanno condotto una delle operazioni speciali più audaci e impressionanti degli ultimi decenni: la cattura e l'estradizione del narcotrafficante venezuelano Nicolás Maduro. L'incriminazione e la rimozione di Maduro hanno inviato un messaggio chiaro ai suoi alleati socialisti all'Avana: questo è il nostro emisfero e coloro che lo destabilizzano e minacciano gli Stati Uniti ne subiranno le conseguenze".

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"In questa Giornata dell'Indipendenza cubana, la nostra Repubblica si schiera al fianco del popolo cubano e dei milioni di cubano-americani che hanno arricchito profondamente la vita della nostra Nazione. Molti di loro sono giunti su queste coste senza nulla, hanno costruito vite straordinarie e hanno abbracciato con tutto il cuore lo stile di vita costituzionale che rende l'America il più grande Paese al mondo. Oggi rendiamo loro omaggio e ricordiamo tutti coloro che si sono sacrificati per una Cuba libera, e guardiamo con fiducia a una nuova Età dell'Oro per l'isola e il suo popolo".