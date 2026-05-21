Guerra, intelligence in allarme per le capacità militari dell'Iran: ripresa più rapida del previsto

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Andrea Riccardi 21 maggio 2026 a

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L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle sei settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi israelo-americani. A scriverne è la Cnn citando due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana, secondo la quale inoltre l'apparato militare iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. La ricostituzione delle capacità militari, compresa la sostituzione dei siti missilistici, delle rampe di lancio e della capacità produttiva di sistemi d'arma chiave distrutti durante l'attuale conflitto, implica che l'Iran rimane una minaccia significativa per gli alleati regionali qualora il presidente americano dovesse decidere di riprendere la campagna di bombardamenti. E mette inoltre in discussione le affermazioni sulla misura in cui gli attacchi statunitensi e israeliani abbiano indebolito le forze armate iraniane a lungo termine. Sebbene i tempi di ripresa della produzione varino a seconda delle diverse componenti delle armi, alcune stime dell'intelligence statunitense indicano che l'Iran potrebbe ricostituire pienamente la sua capacità di attacco con droni in appena sei mesi, ha dichiarato alla Cnn una delle fonti, un funzionario statunitense. "Gli iraniani hanno abbreviato tutti i tempi delle previsioni fatte dalla comunità internazionale", ha dichiarato il funzionario. Gli attacchi con i droni sono fonti di particolare preoccupazione per gli alleati regionali. Se le ostilità dovessero riprendere, l'Iran potrebbe incrementare la sua capacità di produzione missilistica, già notevolmente ridotta, e realizzare contemporaneamente un maggior numero di lanci di droni, per continuare a colpire Israele e i Paesi del Golfo che si trovano nel raggio d'azione di entrambi i sistemi d'arma.

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L'Iran è riuscito a ricostruire la base bellica industriale velocemente grazie a una combinazione di fattori, che comprendono il sostegno ricevuto da Russia e Cina e il fatto che Stati Uniti e Israele non hanno inflitto danni così ingenti come i due Paesi speravano, ha riferito una delle fonti alla Cnn. Ad esempio, la Cina ha continuato a fornire all'Iran componenti per la costruzione di missili durante il conflitto, è stato reso noto, anche se questo è stato poi verosimilmente ostacolato - e quindi ridotto - dal blocco statunitense in corso. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato alla Cbs la scorsa settimana che la Cina sta fornendo all'Iran "componenti per la produzione di missili", ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha smentito l'accusa durante una conferenza stampa, definendola "priva di fondamento". Nel frattempo, secondo recenti valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran mantiene ancora capacità missilistiche balistiche, di attacco con droni e di difesa antiaerea, nonostante i gravi danni inflitti dagli attacchi israelo-americani. Ciò significa che la ricostituzione della capacità produttiva militare non sta partendo da zero.

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Un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare, affermando che il comando non discute questioni di intelligence. Ad aprile, l'intelligence statunitense aveva stimato che circa la metà dei lanciamissili iraniani era sopravvissuta agli attacchi americani. Un rapporto recente ha aumentato tale stima a due terzi, attribuendola in parte al cessate il fuoco in corso, che ha dato all'Iran il tempo di dissotterrare i lanciamissili che potrebbero essere stati sepolti da precedenti attacchi, secondo fonti a conoscenza dei dati dell'intelligence. Migliaia di droni iraniani sono inoltre funzionanti - circa il 50% delle capacità di droni del Paese - secondo quanto riferito in precedenza alla Cnn da due fonti. L'intelligence ha anche mostrato che un'ampia percentuale dei missili da crociera iraniani per la difesa costiera è rimasta intatta. Questi missili rappresentano una capacità chiave che consente all'Iran di minacciare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Una delle fonti a conoscenza delle recenti valutazioni dell'intelligence statunitense ha detto alla Cnn che i danni alla base industriale della difesa iraniana hanno probabilmente ridotto la sua capacità di ricostituzione solo di pochi mesi, non anni. E parte della base industriale della difesa iraniana rimane intatta.