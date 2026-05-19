Iran, l'ultimatum di Donald Trump: "Ha altri tre giorni di tempo"

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19 maggio 2026 a

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Donald Trump intende concedere all'Iran altri "due-tre giorni in più" per giungere a un accordo, "forse (fino) all'inizio della prossima settimana". Lo ha detto lo stesso presidente Usa, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Ero a un'ora dal prendere la decisione" di attaccare, ha detto Trump riguardo all'ultima tregua concessa a Teheran. "Non possono avere un'arma nucleare", ha ribadito il presidente.

Trump sempre più vicino all'attacco a Cuba. Già pronti i piani d'assalto

Il presidente cinese Xi Jinping "mi ha assicurato che non invierà armi all'Iran. È una promessa meravigliosa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti dal cantiere della 'ballroom' della Casa Bianca. "Gli credo sulla parola - ha aggiunto - L'ho apprezzato molto".