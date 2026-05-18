Flotilla, Israele abborda le navi a largo di Cipro. Fine della nuova missione per Gaza

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 18 maggio 2026 a

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La Marina militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Flottila a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel citando lo streaming sui social della Global Sumud Flotilla che mostra commando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti che sfidavano il blocco navale su Gaza. Come è successo nelle scorse settimane le forze israeliane sono intervenute a centinaia di chilometri dalle proprie coste, in acque internazionali, per fermare le imbarcazioni della flotilla che erano salpate dalla città di Marmaris, in Turchia, ed ora si trovano nell'area di Cipro. "L'intercettazione è iniziata, le navi militari hanno circondato la nostra Flotilla", si legge in un post pubblicato dagli attivisti che rimandano al link per vedere in streaming le navi militari israeliane e l'azione dei militari israeliani che salgono a bordo delle barche armi in pugno. Una portavoce della Flotilla ha detto a Al-Arabi che l'Idf ha preso il controllo di quasi tutte le barche degli attivisti, annunciando che "denunceremo Israele per aver violato la legge del mare e pirateria contro le barche della Flotilla”.

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La Global Sumud Flotilla ha inoltre annunciato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni "dopo essere stati attaccati dalle Forze israeliane nel Mediterraneo". "Chiediamo un passaggio sicuro per la nostra missione legale e non violenta", ha ribadito la Flotilla su Telegram, "i governi devono agire ora per fermare questi atti illegali o pirateria volti a mantenere l'assedio genocida di Israele su Gaza”.