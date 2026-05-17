California, auto contro la folla: 3 morti e 5 feriti. I passanti catturano il conducente come a Modena

Foto: Ansa

Angela Bruni 17 maggio 2026 a

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Un'auto si è schiantata a tutta velocità contro la folla a Oakland, in California. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, tra cui il conducente della vettura. È accaduto alle 23.15 ora locale, le 8.15 di mattina in Italia. Lo scontro all'incrocio tra la 85th Avenue e International Boulevard in un'affollata serata. Un'analogia con la tragedia di Modena perché anche qui il conducente, che in questo caso è un minorenne, è fuggito e sono stati alcuni passanti a bloccarlo e a consegnarlo alla polizia.

Secondo quanto dichiarato ai giornali locali dal portavoce dei vigili del fuoco di Oakland, Michael Hunt, "sono stati confermati tre decessi. Due dei feriti sono in gravissime condizioni e una terza è ferita in modo serio". L'entità delle ferite riportate dalle altre due persone non è stata resa nota.

Uno dei feriti era il giovane alla guida del Suv. Secondo le autorità, l'autista ha guidato in modo spericolato prima di urtare un'auto parcheggiata, per poi salire sul marciapiede e investire un gruppo di persone fuori da un negozio. L'ufficio dello sceriffo sta raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area per ricostruire la dinamica della vicenda.