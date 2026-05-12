La Russia rigetta l'Europa: "Non può avere un ruolo da mediatore in Ucraina"

12 maggio 2026 a

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Per la Russia, il sostegno Ue all'Ucraina le precluderebbe la partecipazione costruttiva negli sforzi negoziali. A dirlo è stato il viceministro degli Esteri, Alexander Grushko che ha detto: "Si, la retorica e apparentemente volta a stabilire la pace. Ci chiedono di fermarci, chiedono un cessate il fuoco, la pace. Ma in realtà, stanno facendo tutto il possibile per prolungare il conflitto il più possibile, e affermano apertamente che più a lungo durerà, più a lungo la Russia si concentrerà sull'Ucraina e meno probabile sarà che la Russia attacchi i paesi dell'UE e della NATO". Per Mosca sarebbe infatti comodo un disinteressamento Ue verso Kiev, su cui fa pressione dall'inizio della guerra, e tenta di nuovo di dividere l'Occidente pavimentando l'idea del negoziato.

"Questa logica determina le loro azioni e, di conseguenza, esclude al momento qualsiasi partecipazione costruttiva dell'Unione Europea agli sforzi volti a spostare il conflitto su un canale politico e diplomatico" ha concluso Grushko. Nel frattempo, dopo l'ipotesi di Schroder come negoziatore proposta da Putin, l'Ue aveva rivendicato la propria autonomia decisionale in merito ai negoziati.