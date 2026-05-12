Israele, un tribunale speciale per processare i terroristi del 7 ottobre

12 maggio 2026 a

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Il parlamento israeliano ha approvato ieri 11 maggio una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità nel pogrom del 7 ottobre 2023. Il progetto è passato con 93 voti a favore e zero contrari, frutto questo di una proposta bipartisan che vede da una parte Simcha Rothman, di "Sionismo religoso" e dell'area di governo, e Yulia Malinovsky, dell'area di opposizione e di "Yisrael Beytenu".

L'stituto giuridico speciale processerà circa 300 terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio: una condanna, quest'ultima, che potrebbe portare perfino alla pena di morte.

Il ministro della Giustizia Yariv Levin ha definito l'approvazione della legge "uno dei momenti più importanti dell'attuale Knesset". E ha aggiunto: "Si percepisce che stiamo facendo la cosa giusta trovando un modo per unirci in questo momento, anche se siamo alla vigilia delle elezioni e nonostante tutti i disaccordi esistenti".

La legge stabilisce inoltre che chiunque sia sospettato, accusato o condannato per i crimini del 7 ottobre non possa essere rilasciato tramite accordi di liberazione dei detenuti. L'attuazione della legge potrebbe tuttavia essere ritardata da disaccordi tra i ministeri della difesa e delle finanze in merito ai costi previsti per l'istituzione del tribunale speciale.