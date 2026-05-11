Ucraina, Tajani rivendica l'autonomia Ue: "Il negoziatore? Non lo sceglie Putin"

11 maggio 2026 a

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Dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva accennato a un'apertura con l'Europa, indicando come negoziatore ideale il tedesco Schroder, l'Europa ha risposto rivendicando l'autonomia decisionale nella gestione dei colloqui. E al riguardo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Esteri, ha detto: "Il negoziatore lo sceglie l'Europa. Il nome dovrebbe essere scelto collegialmente dai paesi dell'Unione europea. È importante che l'Europa sia parte del negoziato per arrivare alla pace. Anche perché avendo imposto le sanzioni alla Russia, per togliere le sanzioni in caso di fine della guerra, serve l'intervento dell'Unione europea. Quindi, individuerà il miglior rappresentante possibile. Non lo sceglie ovviamente la Russia il mediatore da parte europea"

Per la Farnesina l'apertura del Cremlino non garantisce nulla di certo perché "bisogna vedere quali sono le intenzioni vere della Russia". Fatti, oltre che parole, che l'intera Unione europea attende per apparecchiare una tavola che possa mettere fine a un conflitto oramai in corso da 4 anni.