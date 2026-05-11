Ucraina, Kallas boccia Schroder: "Lobbista per conto della Russia". Chi è l'ex-cancelliere vicino a Mosca

11 maggio 2026 a

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La scelta da parte di Vladimir Putin di indicare come negoziatore il tedesco Schroder non è stata apprezzata dall'Unione europea. Oltre al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha rivendicato l'autonomia negoziale europea, anche l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas ha commentato il fatto: "Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio". Niente veti o imposizioni, dunque, ma massima autonomia. Per Kallas, il profilo del tedesco Gerhard Schroder non è affatto opportuno. "Credo sia stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe - ha detto - Quindi è chiaro perché Putin voglia che sia lui a occuparsi di questo caso, in modo che possa sedere da entrambe le parti del tavolo".

In effetti, la figura di Schroder è piuttosto controversa e i rapporti col Cremlino non sono nuovi alle cronache. Il 9 dicembre 2006, due settimana dopo aver lasciato l'incarico di cancelliere, Putin gli aveva offerto di guidare il comitato degli azionisti di Nord Stream, la società russa incaricata di costruire il primo gasdotto sottomarino che collegava i due paesi. Schroder ha poi fatto parte di Rosfneft e società energetiche collegate a Gazprom, e lo stesso New York Times lo aveva ribattezzato "l'ex cancelliere che diventò l'uomo di Putin in Germania".

Il cancelliere si è schierato contro l'embargo energetico russo, definendo poi la guerra in Ucraina "un errore". La sua indicazione da parte di Putin non è quindi piaciuta all'Unione europea, che oggi ha ribadito la propria indipendenza nel decidere congiuntamente il profilo migliore per gestire i colloqui con Mosca.