Iran, il nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per le cure

11 maggio 2026 a

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Dopo dieci giorni di ricovero nell'ospedale di Zanjan, la premio nobel iraniana Narges Mohammadi ha ottenuto la sospensione della pena ed è stata trasferita in ambulanza al Pars Hospital di Teheran dove verrà cucurata dal proprio team medico. A dare l'annuncio, la Narges Foundation e i familiari dell'attivistà che hanno ringraziato la comunità internazionale per la solidarietà dimostrata sottolineando però l'insufficienza della "sola sospensione della pena su cauzione".

"Narges Mohammadi ha bisogno di cure permanenti e specialistiche. Dobbiamo assicurarci che non torni mai piu' in prigione per scontare i 18 anni che restano della sua condanna", si legge nella dichiarazione pubblicata su X dal suo avvocato Mostafa Nili.

Il legale ha spiegato che la decisione è stata adottata in seguito a una valutazione dell'Organizzazione di medicina legale iraniana, secondo la quale Mohammadi necessita di cure specialistiche al di fuori del carcere e sotto la supervisione del proprio team medico a causa di diverse patologie.