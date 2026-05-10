Usa, rivalità "alle stelle" con la Cina: bloccati due osservatori astronomici

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Angela Bruni 10 maggio 2026 a

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La rivalità tra Stati Uniti e Cina è alle stelle. È proprio il caso di dirlo dopo che la Casa Bianca ha fatto pressioni su Argentina e Cile affinché rivedano due progetti cinesi per la costruzione di telescopi nei deserti andini. Gli astronomi temono che ciò possa ostacolare la ricerca. Ai piedi delle Ande argentine, l'enorme radiotelescopio progettato da Pechino sorge in uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per l'osservazione delle stelle, sotto un cielo incontaminato dall'inquinamento luminoso. Si trova inoltre sul lato opposto del pianeta rispetto a Pechino, offrendo alla Cina una finestra su metà del cielo che altrimenti non potrebbe osservare. Ma il telescopio installato presso l'osservatorio Cesco nella provincia di San Juan non capta alcun segnale. Dopo le ripetute pressioni del governo statunitense, l'Argentina ha interrotto il completamento del progetto. Privo di componenti fondamentali, il telescopio ora giace smontato, con la sua gigantesca antenna puntata verso il cielo ma "cieca".

Le stelle sopra il Sud America sono diventate punti nevralgici di una lotta geopolitica, con alti funzionari americani che cercano di bloccare i piani degli astronomi per timore che la Cina possa utilizzarli per scopi militari. L'amministrazione Trump afferma di star applicando una versione aggiornata della Dottrina Monroe, in parte per contrastare la crescente influenza della Cina nell'emisfero occidentale. Cina che è un partner commerciale chiave per molti paesi dell'America Latina, a partire dall'Argentina, e sta cercando di costruire legami scientifici e di sicurezza. Le sue relazioni nella regione potrebbero essere oggetto di discussione nei colloqui ufficiali che si terranno questa settimana a Pechino tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. L'anno scorso il Cile ha bloccato un progetto cinese per un osservatorio astronomico nel deserto di Atacama, in seguito alle forti pressioni degli Usa. E nel caso del radiotelescopio di Cesco, che sarebbe il più grande del suo genere in Sud America, le autorità hanno trattenuto in dogana per nove mesi alcuni componenti chiave. Secondo un documento del capo di gabinetto del governo argentino, violazioni procedurali nel rinnovo dell'accordo con la Cina hanno impedito la realizzazione del progetto.