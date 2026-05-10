Trump respinge la proposta dell'Iran per porre fine alla guerra: "Totalmente inaccettabile"

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Andrea Riccardi 10 maggio 2026 a

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"Totalmente inaccettabile". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la controproposta dell'Iran, che punta alla fine della guerra. Il documento era stato inviato oggi alla Casa Bianca attraverso i mediatori pakistani per rispondere al piano di pace proposto dagli Usa. Washington, oltre a porre termine al conflitto, mira a riaprire lo Stretto di Hormuz e ad affrontare il programma nucleare iraniano. La Casa Bianca non ha rilasciato commenti immediati sulla risposta dell'Iran. Nel frattempo, il nuovo leader supremo iraniano avrebbe impartito nuovi ordini all'esercito. E il fragile cessate il fuoco è stato messo alla prova quando un drone ha appiccato un incendio su una nave al largo del Qatar, mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait hanno segnalato l'ingresso di velivoli senza pilota nel proprio spazio aereo. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha definito l'attacco alla nave una "pericolosa e inaccettabile escalation che minaccia la sicurezza delle rotte commerciali marittime e dei rifornimenti vitali nella regione". Il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito non ha fornito dettagli sul proprietario o sulla provenienza della nave. Il portavoce del Ministero della Difesa del Kuwait, il generale di brigata Saud Abdulaziz Al Otaibi, ha dichiarato che le forze hanno risposto all'attacco dei droni, ma non ne ha specificato la provenienza.

L'Iran afferma di essere in "piena prontezza" a proteggere i siti nucleari e mette in guardia contro l'iniziativa franco-britannica nello Stretto di Hormuz. Teheran punta a metter fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, dove Israele sta combattendo il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran, e di garantire la sicurezza della navigazione. L'ultima proposta di Washington riguardava un accordo per sia per la pace che per riaprire Hormuz e ridimensionare il programma nucleare iraniano. Trump in precedenza sui social media ha accusato Teheran di "giocare" con gli Stati Uniti da 47 anni, aggiungendo: "Non rideranno più!" Trump sta dando alla diplomazia "ogni possibilità prima di tornare alle ostilità", ha detto all'emittente Abc l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz

La nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, che non si era più visto né sentito in pubblico dall'inizio della guerra, "ha impartito nuove e decisive direttive per la prosecuzione delle operazioni e il confronto deciso con il nemico" durante un incontro con il capo del comando militare congiunto. Trump ha minacciato di riprendere i bombardamenti su vasta scala se l'Iran non accetta un accordo per riaprire lo stretto e ridimensionare il suo programma nucleare. Teheran ha bloccato la via navigabile strategica, fondamentale per il flusso globale di petrolio, gas naturale e fertilizzanti, scuotendo i mercati. L'esercito statunitense, a sua volta, ha bloccato i porti iraniani dal 13 aprile, affermando di aver respinto 61 navi commerciali e di averne rese inutilizzabili quattro. Venerdì, ha colpito due petroliere iraniane che, a suo dire, stavano tentando di violare il blocco. La marina delle Guardie della Rivoluzione afferma che qualsiasi attacco contro petroliere iraniane o navi commerciali sarà accolto con un assalto alle basi statunitensi nel Golfo e alle navi nemiche.

Un altro punto critico nei negoziati è l'uranio altamente arricchito dell'Iran. L'Agenzia nucleare delle Nazioni Unite afferma che l'Iran possiede oltre 440 chilogrammi di uranio puro al 60%, un piccolo passo tecnico che lo separa dall'uranio necessario per la produzione di armi nucleari. In un'intervista pubblicata sabato sera, un portavoce militare iraniano ha dichiarato che le forze armate sono pronte a proteggere i siti in cui è stoccato l'uranio. "Abbiamo ipotizzato la possibilità che intendano rubarlo attraverso operazioni di infiltrazione o con elicotteri", ha dichiarato il generale Akrami Nia. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra non è finita perché l'uranio arricchito deve essere portato fuori dall'Iran. "Trump mi ha detto: 'Voglio entrare lì', e penso che sia fisicamente possibile", ha sottolineato. Il materiale fissile è probabilmente custodito nel complesso nucleare di Isfahan, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La struttura è stata colpita da attacchi aerei da parte di Usa e Israele nei 12 giorni di guerra del 2025.

Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibadi ha messo in guardia contro un piano che mira a sostenere la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz dopo la fine delle ostilità: "La presenza di navi francesi e britanniche, o di qualsiasi altro paese, per qualsiasi possibile cooperazione con le azioni illegali degli Stati Uniti a Hormuz che violano il diritto internazionale sarà accolta con una risposta decisiva e immediata da parte delle forze armate". Il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto dicendo che non sarà uno spiegamento militare, ma una missione internazionale per garantire la navigazione una volta che le condizioni lo permetteranno. Diversi attacchi contro navi nel Golfo Persico si sono verificati la scorsa settimana, e uno sforzo degli Stati Uniti per "guidare" le navi attraverso lo stretto è stato rapidamente interrotto.