Hantavirus: Oms, 'tutti passeggeri Hondius sono contatti ad alto rischio'

09 maggio 2026 a

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Ginevra, 9 mag. (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo della nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia di hantavirus come contatti ad "alto rischio" e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. "Classifichiamo tutti a bordo come quelli che definiamo contatti ad alto rischio", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, durante un evento sui social media, aggiungendo che è raccomandato "un monitoraggio attivo e un follow-up di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che sbarcano per un periodo di 42 giorni". La Van Kerkhove ha sottolineato che il rischio per le persone in generale e per gli abitanti delle Isole Canarie, dove la MV Hondius dovrebbe attraccare domani, rimane "basso".