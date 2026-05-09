Iran, il retroscena: Trump teme di restare impantanato in oriente come i predecessori

09 maggio 2026 a

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Donald Trump si aspetta di ricevere a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta negoziale. "Dovrei ricevere una lettera questa sera, vedremo come va", ha dichiarato parlando con i giornalisti a Washington ieri. Siamo in un frangente in cui Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca. A scriverlo è la rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump.

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"Nonostante l'impasse negoziale, Trump è riluttante a riprendere le ostilità", hanno riferito le fonti: non vuole restare impantanato in Medio Oriente come alcuni dei suoi predecessori. C'è inquietudine per la diminuzione delle scorte di armamenti e alcuni alleati degli Stati Uniti nella regione (inclusi, a volte, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) hanno espresso preoccupazione che la ripresa degli attacchi americani li renderebbe nuovamente bersagli della rappresaglia iraniana.

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E Trump ha chiarito ai suoi consiglieri che vuole impedire qualsiasi azione militare prima del suo viaggio a Pechino la prossima settimana per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente vuole presentarsi a Pechino nella condizione di dire che la guerra sta finendo, mentre cerca nuovi accordi commerciali con Xi.