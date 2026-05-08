Palazzo Chigi, incontro con Rubio. Meloni: "Dialogo franco tra alleati"

08 maggio 2026 a

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata sull'incontro tenuto nella mattinata di oggi 8 maggio col segretario di Stato Usa Marco Rubio. La premier ha parlato di un confronto "ampio e costruttivo" durante il quale si è parlato di "numerosi questioni". Dai rapporti bilaterali fra i due paesi fino alle principali questioni internazionali "tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina". Un dialogo "franco" tra alleati "che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unita dell'Occidente". Anche Rubio su X ha scritto: "Ottimo incontro a Roma con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia".

La visita è stata organizzata a quasi un mese dall'incidente diplomatico fra Usa, Italia e Vaticano, dopo le parole del presidente Trump contro Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Un tentativo di riconciliazione, per far fronte alle sfide congiunte dell'Occidente.