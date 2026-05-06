Iran, attacco a portacontainer francese ad Hormuz: feriti tra l'equipaggio e danni all'imbarcazione

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 06 maggio 2026 a

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Una nave portacontainer di proprietà della compagnia marittima francese Cma Cgm è stata "bersaglio di un attacco" nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la stessa società. "La Cma Cgm San Antonio è stata bersaglio di un attacco ieri mentre transitava nello Stretto di Hormuz, che ha causato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio e danni alla nave", ha dichiarato la compagnia. I feriti sono stati portati via dall'imbarcazione per le cure necessarie. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha riferito che un cargo è stato colpito ieri intorno alle 19:30 ora italiana da un "proiettile di origine sconosciuta" nello Stretto di Hormuz, senza identificarlo. Dallo scoppio della guerra all'Iran, il 28 febbraio, Ukmto ha ricevuto segnalazioni di 46 incidenti nel Golfo Persico, di cui 26 veri e propri attacchi.

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Inoltre è emerso che le difese aeree dell'Iran hanno intercettato piccoli droni e droni da ricognizione sull'isola di Qeshm, nel sud dell'Iran nello Stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le autorità provinciali di Hormozgan, secondo quanto riportato da Students News Network (Ssn). Al momento non si segnalano danni.