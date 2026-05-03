Flotilla, i due attivisti arrestati restano in carcere. Israele: "Hanno collegamenti con Hamas"

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Angela Bruni 03 maggio 2026 a

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Restano in carcere in Israele Thiago de Ávila e Saif Abu Keshek, gli attivisti che hanno partecipato alla nuova e fallimentare spedizione verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Il brasiliano è lo spagnolo sono comparsi oggi in tribunale ad Ashkelon. "Lo Stato ebraico ha chiesto di prolungare la loro detenzione di quattro giorni", ha spiegato all'agenzia France Presse Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso Adalah. L'organizzazione ha dichiarato che i suoi avvocati hanno incontrato in carcere Ávila e Keshek. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che i due attivisti erano affiliati a un'organizzazione soggetta a sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense. Il gruppo, la Conferenza Popolare dei Palestinesi all'Estero (PCPA), è stato accusato da Washington di "agire clandestinamente per conto" di Hamas. Sempre secondo il dicastero degli Esteri israeliano Saif Abu Keshek sarebbe un membro di spicco del PCPA e che anche Ávila sarebbe legato all'organizzazione e "sospettato di attività illegali". La Spagna ha condannato l'arresto di Keshek e ha respinto le accuse nei suoi confronti.

La flottiglia, composta da 50 imbarcazioni, era salpata da Francia, Spagna e Italia con l'obiettivo di aiuti umanitari ai palestinesi che vivono in campi procughi e tendopoli nella Striscia di Gaza. La spedizione è stata intercettata dalle forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Creta, in Grecia, giovedì scorso. Israele ha dichiarato di aver espulso 175 attivisti, due dei quali sono invece stati portati ad Ashkelon per essere interrogati. primo viaggio nel Mediterraneo della Global Sumud Flotilla, diretto a Gaza nel 2025, ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Le forze israeliane hanno intercettato le imbarcazioni al largo delle coste di Egitto e Gaza a ottobre. I membri dell'equipaggio, tra cui l'ambientalista svedese Greta Thunberg, sono stati arrestati ed espulsi.