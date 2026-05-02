Terrorismo, Londra alza l'allerta. L'ambasciata Usa: "Evitate luoghi turistici, chiese e trasporti"

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Andrea Riccardi 02 maggio 2026 a

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L'ambasciata degli Stati Uniti a Londra ha emesso un allarme di sicurezza, invitando alla cautela gli americani che si recano nel Regno Unito dopo che il governo britannico ha innalzato il livello di allerta nazionale a "grave". L'ambasciata ha consigliato ai cittadini Usa di rimanere "vigili nei luoghi pubblici" e di tenersi lontani da scuole, università, chiese, luoghi turistici affollati e trasporti. A partire da stazioni e linee della metropolitana. Viene raccomandato inoltre di variare "itinerari e orari di viaggio" per ridurre la prevedibilità e non dare nell'occhio. L'MI5, l'agenzia di intelligence interna del Regno Unito, ha dichiarato venerdì che il Centro congiunto di analisi del terrorismo (Joint Terrorism Analysis Centre) ha innalzato il livello di allerta da "sostanziale" a "grave". Livello più alto, che segnala che un attentato entro i prossimi sei mesi è "altamente probabile", ha dichiarato l'MI5 in un comunicato.

"Il Regno Unito sta registrando da tempo un graduale aumento delle minacce terroristiche", ha affermato l'agenzia, aggiungendo che il cambiamento del livello di minaccia è avvenuto anche in seguito all'accoltellamento di due uomini ebrei nella zona di Golders Green, a Londra, "sebbene non sia dovuto esclusivamente a quell'attacco". Secondo l'MI5, l'aumento del pericolo è stato "determinato da un incremento delle minacce terroristiche di matrice islamista e di estrema destra, provenienti da singoli individui e piccoli gruppi presenti nel Regno Unito", con particolare riferimento alle minacce rivolte a "individui e istituzioni ebraiche e israeliane, nel contesto della guerra in Medio Oriente".