Attentato a Trump, Allen corre verso la sicurezza e spara. Ecco le immagini

02 maggio 2026 a

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Esce d'improvviso da una porta con un fucile in mano e corre attraverso il metal detector, poi punta l'arma contro un'agente di sicurezza ed esce dall'inquadratura. È quanto si vede da un nuovo video, pubblicato dagli inquirenti e diffuso da Fox News, che ritrae il giovane Cole Allen mentre compie l'attentato durante la Cena dei corrispondenti alla Casa Bianca l'obiettivo ultimo di colpire e uccidere il presidente Usa Donald Trump. Il fatto, accaduto lo scorso 26 aprile a Washington, è stato quindi ripreso dalle telecamere a circuito chiuso che forniscono ulteriori dettagli sulla dinamica del colpo.

NEW: U.S. Attorney Pirro posts video showing the alleged White House Correspondents' Association Dinner gunman charging past security.



Cole Allen is facing three federal counts, including attempting to assassinate the president of the United States, transporting a firearm across… pic.twitter.com/HPP9bZVBqh

— Fox News (@FoxNews) April 30, 2026

Secondo il ministro della Giustizia ad interim degli Stati Uniti, Todd Blanche, l'imputato è riuscito a correre per circa 18 metri lungo il corridoio dell'hotel prima di essere placcato. Nei documenti dell'accusa, le autorità affermano che un agente è stato colpito al giubbotto antiproiettile da un singolo colpo sparato dal sospettato. Lo stesso agente "ha estratto la sua arma di servizio e ha sparato più volte" contro Allen, che non è stato colpito dai proiettili. Sempre il Dipartimento Usa fa sapere che il filmato integrale mostra anche lo stesso Allen mentre "visita la zona" dell'Hoyel il giorno prima del fatto e la procura sostiene che il sospetto avesse effettuato il check-in in hotel come ospite il giorno prima dell'attentato.