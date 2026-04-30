Carlo termina il viaggio negli Stati Uniti come Elisabetta II. E Trump: "È un grande re"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 30 aprile 2026 a

a

a

Re Carlo ha terminato la visita negli Stati Uniti nello stesso modo che nel 1957 aveva fatto Elisabetta II, deponendo una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto nel cimitero di Arlington, in Virginia. Un gesto per commemorare i caduti in guerra e onorare la partnership militare tra Regno Unito e Stati Uniti. Partnership che il sovrano ha ricordato nel discorso davanti al Congresso facendo riferimento alle due guerre mondiali. Re Carlo e la regina Camilla sono poi tornati alla Casa Bianca e hanno salutato formalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania nella Sala di ricevimento diplomatico, dopo aver trascorso la giornata di ieri a New York. Il presidente ha elogiato Carlo definendolo "il più grande re".

Mentre partivano Camilla ha salutato calorosamente i giornalisti sia dall'esterno dell'auto che attraverso il finestrino soccorso. Quando l'auto si è allontanata, Trump è stato visto fare il gesto di "ok" affermando: "Persone fantastiche. Vogliamo persone come loro nel nostro Paese". Si è trattato dell'ultimo di cinque incontri tra il sovrano e il presidente Usa, che non ha mai nascosto ammirazione per il Capo di Stato britannico. Sebbene i diplomatici non si facciano illusioni sulla natura mutevole degli affetti del leader statunitense, è chiaro che il Re ha soddisfatto le aspettative di Trump. Il rapporto cordiale tra i due uomini è stato evidente, con il presidente Trump che ha elogiato Carlo definendolo un grande ambasciatore per il Regno Unito.